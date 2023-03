Sala ha azzerato la sicurezza

(Di martedì 7 marzo 2023) I consiglieri comunali chiedono agenti, telecamere e pattuglie in tutta la zona: «Basta, è ora di intervenire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : I consiglieri comunali chiedono agenti, telecamere e pattuglie in tutta la zona: «Basta, è ora di intervenire… -

Siamo di fronte al "fallimento delle politiche del sindacoe della sinistra che nel corso degli ultimi 12 anniaccolto, a parole, chiunque, lasciandoli poi in mezzo a una strada a delinquere ......commentato: 'Una coppia di delinquenti, presumibilmente nordafricani, poco fa,accoltellato ... Ringraziamo il sindacoper aver reso Milano un inferno, sottovalutando un'emergenza che si è ...'Una coppia di delinquenti, presumibilmente nordafricani, poco fa,accoltellato cinque persone in mezzo alla strada per rapinarle nella zona della stazione Centrale. Ringraziamo il sindacoper ...