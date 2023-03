Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Le autorità investigative tedesche sembrano aver raggiunto un punto di svolta nell'indagine sull'attacco al Nord St… - FFelice1983 : ????????Portano in ???? le tracce del sabotaggio dei gasdotti #NordStream ?? - FrancescoTagli : RT @putino: Le autorità investigative tedesche sembrano aver raggiunto un punto di svolta nell'indagine sull'attacco al Nord Stream. Ci son… - PalermoToday : Sabotaggio al Nord Stream, per l’intelligence Usa c'è la pista del gruppo filo-ucraino - romatoday : Sabotaggio al Nord Stream, per l’intelligence Usa c'è la pista del gruppo filo-ucraino -

Un servizio di intelligence occidentale avrebbe trasmesso già in autunno ai servizi partner europei l'ipotesi che responsabile deldelStream fosse stato un commando ucraino . In ...- Così il New York Times anticipando le conclusioni di un rapporto investigativo. Escluso che Zelensky e le autorità di Kiev fossero al corrente dei piani dei sabotatoriNon ci sarebbero prove del coinvolgimento di Zelensky o dello Stato Maggiore di Kiev. Secondo nuove informazioni dell'intelligence prese in esame dagli Stati Uniti, ildel gasdottoStream del 27 settembre scorso sarebbe stato compiuto da un gruppo favorevole a Kiev. E' quanto ha riferito il New York Times. Stando ai funzionari statunitensi, non ci ...

Ucraina, ultime notizie. Media Usa e tedeschi: pista ucraina dietro sabotaggio Nord Stream Il Sole 24 ORE

Non ci sarebbero prove del coinvolgimento di Zelensky o dello Stato Maggiore di Kiev. Secondo nuove informazioni dell'intelligence prese in esame dagli Stati Uniti, il sabotaggio del gasdotto Nord Str ...Secondo quanto riportato dal New York Times ci sarebbero nuove informazioni di intelligence esaminate dagli Stati Uniti che indicherebbero che ...