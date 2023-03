?Sabatini contro il Governo e la nuova legge anti fumo: “Non uscirò più di casa, come compro i giocatori?” (Di martedì 7 marzo 2023) Walter Sabatini è un fiume in piena. L’ex dirigente di Roma e Salernitana è fuori dal mondo del calcio da nove mesi e, nell’attesa... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 marzo 2023) Walterè un fiume in piena. L’ex dirigente di Roma e Salernitana è fuori dal mondo del calcio da nove mesi e, nell’attesa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sabatini contro il Governo e la nuova legge anti fumo: “Non uscirò più di casa, come compro i giocatori?”: Walter S… - cmdotcom : #Sabatini contro il Governo e la nuova legge anti fumo: “Non uscirò più di casa, come compro i giocatori?” - CalcioNews24 : Walter Sabatini contro il DDL anti fumo: «Ora come li acquisto i giocatori?» - FPredestinato : RT @CorSport: Continuano a far discutere la nuove norme su cui sta lavorando il ministro della Salute sullo stop al fumo. Contro questa d… - CorSport : Continuano a far discutere la nuove norme su cui sta lavorando il ministro della Salute sullo stop al fumo. Contr… -