Sabatini contro il divieto di fumo all'aperto: 'Così non potrò comprare i calciatori!'. E i tifosi si spaccano (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano a far discutere la nuove norme su cui sta lavorando il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sullo stop al fumo . Potranno, infatti, essere vietate le sigarette , incluse quelle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano a far discutere la nuove norme su cui sta lavorando il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sullo stop al. Potranno, infatti, essere vietate le sigarette , incluse quelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forzaroma : Sabatini contro il divieto di fumo nei luoghi pubblici: “Ora come compro i giocatori?” #ASRoma - ludovicom1985 : Scusate ma sto vedendo un Sandro #sabatini arrogante ed indiavolato contro tutto e tutti...ma sapete cosa gli è successo?!!! - fedropuledro : #pressing @massimozampini @PressingReal Trevisani sta sbagliando e per fortuna c'è chi come Sabatini lo fa notare.… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus, bordata contro Paredes: 'Sembra prenda i tranquillanti!' - - Spazio_J : Juventus, bordata contro Paredes: 'Sembra prenda i tranquillanti!' - -