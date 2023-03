Russia | blogger critica l' invasione dell' Ucraina | condannato a 8 anni e mezzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il blogger Nekoglai arriva a Kiev per consegnare 5 droni e un'auto all’esercito ucraino. Non molto tempo fa, il b… - MrLin27 : Russia: 8 anni a blogger per critiche su invasione Ucraina - Ultima Ora - AnnaritaNinni : Russia: 8 anni a blogger per critiche su invasione Ucraina - Ultima Ora - ANSA - notizienet : Russia: 8 anni a blogger per critiche su invasione Ucraina - Dmitry Ivanov, 23 anni, studente di matematica e infor… - roberiez : Russia: 8 anni a blogger per critiche su invasione Ucraina -

L'unica colpa dello studente universitario Dmitry Ivanov è stata quella di essere contrario alla ...Un tribunale di Mosca ha condannato a otto anni e mezzo di reclusione ilDmitry Ivanov per aver criticato l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe: lo riporta Novaya Gazeta citando a sua volta la testata MediaZona. Ivanov, che cura un canale su Telegram ...Destinatario della sentenza, emessa da un tribunale di Mosca, ilDmitry Ivanov, 23 anni, ... Ivanov ha detto parole durissime: " Pace all'Ucraina, libertà alla! Il mio esempio non deve ...

Russia, blogger condannato a 8 anni di carcere per la sua posizione contro la guerra in Ucraina RaiNews

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Guerra in Ucraina, la diretta. Continua la battaglia di Bakhmut. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la difesa della città andrà avanti. Il segretario ...