Rugby | Sei Nazioni 2023 | Italia | convocato Zanon per la sfida con il Galles

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) Problemi infortuni nella trequarti dell’in vista dellacontro ilvalido per il quarto turno del Guinness Sei. Oltre alla già annunciata assenza di Ange Capuozzo, il cui torneo è finito, non ci sarà neanche Enrico Lucchin, uscito per concussion durante la partita delle Zebre Parma contro i Glasgow Warriors. E se Capuozzo non è stato sostituito nella rosa azzurra, per l’assenza di Enrico Lucchin Kieran Crowley ha deciso di chiamare in raduno il centro della Benetton Treviso Marco, classe ’97, vanta già 15 caps in azzurro e dopo essere cresciuto nelle giovanili di Bassano ha vestito le maglie di Mogliano, Treviso, Pau, prima di tornare inquest’estate nuovamente con Treviso., ...