Ronaldo è solo il primo acquisto del Fantacalcio saudita (Di martedì 7 marzo 2023) Come accade ogni primo weekend di settembre, in ogni lega fantacalcistica d’Italia, anche quest’anno alla vostra asta c’è stato quell’amico che ha esagerato, spendendo una quantità insensata di fantamilioni per il miglior attaccante del campionato. Alla fine, però, sembrava il meno preoccupato di tutti: quanto è più facile addormentarsi la sera, d’altronde, sapendo di avere in rosa Ciro Immobile o Victor Osimhen? Qualche mese più tardi e a svariate migliaia di chilometri di distanza, c’è una lega in cui tutto questo è accaduto con milioni di dollari reali, non virtuali. Una lega in cui Immobile è Cristiano Ronaldo, aspettando che la prossima estate arrivi un Osimhen (e perché non Lionel Messi, allora?); e in cui i vostri amici, i fantallenatori rivali, sono i membri della famiglia reale. Siamo nella Saudi Pro League (SPL), nel Regno dell’Arabia ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 7 marzo 2023) Come accade ogniweekend di settembre, in ogni lega fantacalcistica d’Italia, anche quest’anno alla vostra asta c’è stato quell’amico che ha esagerato, spendendo una quantità insensata di fantamilioni per il miglior attaccante del campionato. Alla fine, però, sembrava il meno preoccupato di tutti: quanto è più facile addormentarsi la sera, d’altronde, sapendo di avere in rosa Ciro Immobile o Victor Osimhen? Qualche mese più tardi e a svariate migliaia di chilometri di distanza, c’è una lega in cui tutto questo è accaduto con milioni di dollari reali, non virtuali. Una lega in cui Immobile è Cristiano, aspettando che la prossima estate arrivi un Osimhen (e perché non Lionel Messi, allora?); e in cui i vostri amici, i fantallenatori rivali, sono i membri della famiglia reale. Siamo nella Saudi Pro League (SPL), nel Regno dell’Arabia ...

