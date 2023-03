Roma Vs Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 7 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I giallorossi, battendo la Juventus, hanno raggiunto il Milan al quarto posto inserendosi nuovamente nella lotta per un posto in Champions League. I neroverdi si sono tirati fuori dalla zona retrocessione ma non ancora abbastanza per stare definitivamente tranquilli. Roma Vs Sassuolo si giocherà domenica 12 marzo 2023 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. Roma VS Sassuolo: LE probabili formazioni Mourinho rimane fedele al 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. A centrocampo, torna Matic insieme a Cristante in mediana, con Spinazzola e Zalewski nel ruolo di esterni. In avanti, Dybala e Pellegrini dietro Abraham. I neroverdi si opporranno con il 4-3-3: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 marzo 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I giallorossi, battendo la Juventus, hanno raggiunto il Milan al quarto posto inserendosi nuovamente nella lotta per un posto in Champions League. I neroverdi si sono tirati fuori dalla zona retrocessione ma non ancora abbastanza per stare definitivamente tranquilli.Vssi giocherà domenica 12 marzo 2023 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.VS: LEMourinho rimane fedele al 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. A centrocampo, torna Matic insieme a Cristante in mediana, con Spinazzola e Zalewski nel ruolo di esterni. In avanti, Dybala e Pellegrini dietro Abraham. I neroverdi si opporranno con il 4-3-3: ...

