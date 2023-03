Roma | trovati un teschio e le ossa in un cantiere stradale nel quartiere Salario

(Di martedì 7 marzo 2023), trovatein un. Erano a tre metri sotto terra. Rinvenuti durante dei lavori. Une delleumane sono statisotterrati a tre metri di profondità questa mattina in via Isonzo, a. Lee ilrinvenuti aA rinvenire i resti sono stati alcuni operai che stavano svolgendo lavori alle tubature. Sul posto gli agenti della polizia del commissariatoe la Scientifica per i rilievi. Da una prima analisi sembra non si tratti direcenti ma saranno poi le analisi a chiarire a quando risalgono. Sul territorio, negli ultimi ...

Un teschio e alcune ossa. E' quanto trovato questa mattina nel corso di lavori condominiali in un cortile nella zona di via Isonzo, nel quartiere Parioli. I resti sono stati individuati a circa due ...Un teschio e delle ossa umane sono statisotterrati a due metri di profondità questa mattina in via Isonzo, ai Parioli. A rinvenire i ...

Teschio e ossa trovati in un condominio di via Isonzo a Roma Tag24

