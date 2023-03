Roma si blocca per lo sciopero | stop ai trasporti e gravi disagi

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 marzo 2023) Per la giornata di domani l'organizzazione sindacale Cubha proclamato unogenerale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Loriguarderà le corse degli autobus Cotral: garantite quelle fino alle 8.30 e quelle alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Nella Capitale, invece, loriguarderà la rete Atac e i bus periferici gestiti daTpl. Anche in questo caso sarà garantita la fascia oraria fino alle 8.30 e quelle alla ripresa del servizio dalle 17 alle 20. Possibilio interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle potranno dunque verificarsi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le ferrovie ...