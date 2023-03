Roma, scontro in volo tra velivoli militari: morti i due piloti (Di martedì 7 marzo 2023) Incidente mortale in volo alle porte di Roma. Due aerei U-208 di addestramento militare si sono, infatti, scontrati poco dopo le 12, all'altezza di Guidonia Montecelio, centro situato nei pressi della Capitale. Entrambi appartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. morti i due piloti: le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) Incidente mortale inalle porte di. Due aerei U-208 di addestramento militare si sono, infatti, scontrati poco dopo le 12, all'altezza di Guidonia Montecelio, centro situato nei pressi della Capitale. Entrambi appartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare.i due: le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello.

