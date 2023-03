Roma, in Campidoglio l'iniziativa per il supporto psicologico gratuito a chi è in crisi da sovraindebitamento (Di martedì 7 marzo 2023) Una consulenza gratuita sul debito e un supporto psicologico alle persone in crisi da sovraindebitamento . Presentata stamani in Campidoglio l'iniziativa 'LIBERATI DAI DEBITI' promossa dal Municipio ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023) Una consulenza gratuita sul debito e unalle persone inda. Presentata stamani inl''LIBERATI DAI DEBITI' promossa dal Municipio ...

