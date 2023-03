Roma, Ibanez punge sui social dopo la vittoria sulla Juve (Di martedì 7 marzo 2023) Il difensore della Roma, Ibanez, ha ironizzato sui social dopo la vittoria sulla Juve con i punti conquistati sul campo e quelli messi per suturare una ferita Il difensore della Roma, Ibanez, ha ironizzato sui social dopo la vittoria sulla Juve con i punti conquistati sul campo e quelli messi per suturare una ferita. Il difensore, mostrando poi i 6 punti di sutura per chiudere la ferita, ha ironizzato sulla vittoria contro i bianconeri: «3 punti+6=9». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Il difensore della, ha ironizzato suilacon i punti conquistati sul campo e quelli messi per suturare una ferita Il difensore della, ha ironizzato suilacon i punti conquistati sul campo e quelli messi per suturare una ferita. Il difensore, mostrando poi i 6 punti di sutura per chiudere la ferita, ha ironizzatocontro i bianconeri: «3 punti+6=9». L'articolo proviene da Calcio News 24.

