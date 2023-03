(Di martedì 7 marzo 2023)neldi: alcuni operai hanno trovato sotterrati a due metri di profondità uned alcunein via Isonzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Salario e la Scientifica per i rilievi. Stando alle prime ricostruzioni non sarebbero recenti, ma soltanto le analisi permetteranno di stabilire a quando risalgono. Si tratta del secondo ritrovamento degli ultimi tempi: unumano è stato trovato venerdì 3 marzo in zona Bufalotta – Tor San Giovanni da un passante.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Ritrovato un teschio con ossa umane durante uno scavo: giallo a Roma, si indaga tra i cold case - ForzaLupiNews : Come la comunicazione juventina crea menzogne, inventa bugie, manipola le plusvalenze e trucca i bilanci. L’anziano… - SteSkets : @Leonerd2796 @cmdotcom ???????????? avrebbe potuto prendere addirittura il terzo giallo ma si sa che gli arbitri pro Roma… - asrcristian1927 : @manuela_orazi @FabRavezzani @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma Continua la falsa narrazione che Mancini doveva essere… - infoitsport : Triplice fischio - Roma-Juve, Morina: 'Giusta l'ammonizione a Kostic, ci stava un giallo per Fagioli' -

...di Palazzo Senatorio in Campidoglio verra' illuminata di, colore simbolo della campagna nazionale a favore delle donne afghane e iraniane promossa dall'Anci - fa sapere Baglio - .deve ......è il livello quest'anno della manifestazione che l'anno scorso è stata portata a casa dalla, l'... Ma sicuramente è quello dell'Az il maggior candidato a beccarsi un cartellinoche potrebbe ...Un intervento avvenuto al 9' che non ha portato nemmeno aldel centrocampista juventino e ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 7 marzo 2023

Roma, giallo nel quartiere Parioli: ritrovati un teschio e diverse ossa umane TPI

Macabra scoperta a Roma, la seconda in pochi giorni. Dopo il caso della Bufalotta, dove fu ritrovato un teschio umano in un'area verde vicino a via Emilio Teza, un ritrovamento simile è stato fatto a ...Indagini senza fine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, 40 anni, fa, il 22 giugno del 1983. La vicenda relativa alla 15enne sembra essere un giallo senza fine, in merito al quale il fratello Pietro p ...