Roma, droga nascosta nella sigaretta elettronica: 'beccato' ex badante di un cardinale (Di martedì 7 marzo 2023) Roma. Apparentemente insospettabile, si è poi rivelato spacciare stupefacenti. Al centro della vicenda un uomo – 60enne filippino – in Italia da più di trent'anni e che ha ricoperto a lungo il ruolo di badante di un porporato in Vaticano. L'escamotage da lui adottato per spacciare l'anfetamina consisteva nell'inserire la droga nella sigaretta elettronica, modello puff. L'uomo oltre a passare ai propri clienti la sigaretta elettronica vendeva stupefacenti ed è stato 'beccato' dagli agenti di polizia, durante un servizio di controllo, nei pressi delle fermata della metro Ottaviano. Roma, la casa della droga al Portuense: trovati 20kg tra hashish e marijuana L'attività di spaccio e il lavoro come ...

