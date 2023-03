Roma: Craxi (FI), 'cordoglio e vicinanza' (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Oggi i lavori della Commissione Affari esteri e difesa del Senato si sono aperti con un minuto di silenzio dopo l'incidente tra i due velivoli dell'Aeronautica militare nei cieli di Guidonia. Esprimo un commosso sentimento di cordoglio e di vicinanza alle famiglie del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello, e a tutto il corpo dell'Aeronautica militare". Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023), 7 mar (Adnkronos) - "Oggi i lavori della Commissione Affari esteri e difesa del Senato si sono aperti con un minuto di silenzio dopo l'incidente tra i due velivoli dell'Aeronautica militare nei cieli di Guidonia. Esprimo un commosso sentimento die dialle famiglie del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello, e a tutto il corpo dell'Aeronautica militare". Così Stefania, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa a palazzo Madama.

