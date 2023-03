Roma | Bonaccini | ' sì termovalorizzatore | credo sia pensiero prevalente nel Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023), 7 mar (Adnkronos) - "Io sono a favore del, per transizione ecologica e per evitare le discariche. La prospettiva è sempre più riciclo e chiudere i termovalorizzatori ma ciò che inquina di più sono le discariche, non i termovalorizzatori.che questo sia ilnel Pd". Lo ha detto Stefanoa Cartabianca, su Raitre.