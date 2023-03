Roma | a Trigoria prove per la Real Sociedad | si scalda Abraham

Leggi su sportface

(Di martedì 7 marzo 2023) Nuova giornata di allenamento in casa, a due giorni dalla sfida di andata degli ottavi di Europa League contro la, in programma giovedì alle 18:45 allo stadio Olimpico. Domani sarà già giorno di rifinitura per gli uomini di Josè Mourinho, reduci dalla vittoria di misura sulla Juventus in campionato. Alle 14:45 lo Special One e Rui Patricio presenteranno la partita in conferenza stampa, mentre la seduta della vigilia inizierà alle 16:15. Inseguito dai rumors su un possibile ritorno in Premier League, Tammysi riprenderà il posto in attacco con Dybala e Pellegrini a supporto. Contro gli spagnoli cerca spazio dal 1? Rick Karsdorp, mentre Leonardo Spinazzola potrebbe riposare (con Zalewski a sinistra). A centrocampo Cristante e Matic sono intoccabili, proprio come Mancini e Smalling in difesa. ...