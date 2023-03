Rocket League si aggiorna con la Stagione 10 (Di martedì 7 marzo 2023) Psyonix annuncia l’arrivo della Stagione 10 di Rocket League, la quale porterà in gioco tante novità, in termini contenutistici. A seguire tutti i dettagli, anticipandovi che sarà disponibile a partire da domani. Il Rocket Pass della Stagione 10 presenta la Volkswagen Golf II GTI, l’iconica e veloce berlina. I giocatori in possesso del Rocket Pass premium sbloccheranno immediatamente in gioco la Volkswagen Golf GTI (Octane hitbox) e avranno la possibilità di sbloccare una Volkswagen Golf GTI RLE potenziata mentre guadagnano livelli nel Rocket Pass. Nel corso della Stagione 10 di Rocket League troverete altri elementi come: Nuova Variante d’Arena – Nella Stagione 10 i giocatori potranno ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 7 marzo 2023) Psyonix annuncia l’arrivo della10 di, la quale porterà in gioco tante novità, in termini contenutistici. A seguire tutti i dettagli, anticipandovi che sarà disponibile a partire da domani. IlPass della10 presenta la Volkswagen Golf II GTI, l’iconica e veloce berlina. I giocatori in possesso delPass premium sbloccheranno immediatamente in gioco la Volkswagen Golf GTI (Octane hitbox) e avranno la possibilità di sbloccare una Volkswagen Golf GTI RLE potenziata mentre guadagnano livelli nelPass. Nel corso della10 ditroverete altri elementi come: Nuova Variante d’Arena – Nella10 i giocatori potranno ...

