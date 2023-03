Rocco Hunt raddoppia la data del concerto evento già sold out con Alessandro Siani

(Di martedì 7 marzo 2023) Un progetto che porta la doppia firma di, che prenderà vita nel corso della stagione estiva. Un’imperdibileche è finita subitoout e alla quale hanno dovutore con un nuovo appuntamento. Il rapper napoletano sta per tornare nella dimensione dei live e sta già segnando un nuovo record di vendite.è senza dubbio uno dei rapper più stimati nel panorama musicale italiano. Con il suo sound e i suoi testi, che riportano sempre alle sue origini partenopee, l’artista si conferma artefice di tantissime hit musicali che ci hanno fatto ballare e scatenare nel corso delle stagioni. E adesso è pronto a portare in scena un nuovo esclusivo show dal vivo, in collaborazione con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imluca_ : @vengeljohansson @broomplant Rocco Hunt, Rkomi, Rose Villain al contrario, quelli che lei prende e fa volare… gli altri…. Mmm - GammaStereoRoma : Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo - Caramello - Adenesina22 : Rocco Hunt - Nu juorno buono (Videoclip) - GammaStereoRoma : Rocco Hunt X Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna - GammaStereoRoma : Rocco Hunt feat. Neffa - Se mi chiami -

... Sofia Goggia, i calciatori Dzeko, Davide Calabria, Icardi, Josè Palamino, Roberto Gagliardini, Danilo d'Ambrosio, Gigio Donnarumma, l'attore Stefano Accorsi, il cantantesono alcuni dei ...Ma non finisce qui:sarà all'Arena Flegrea il 6 luglio e il 5 maggio Tananai, reduce dal successo di Sanremo, si esibirà al Palapartenope, dove il 21 aprile ci sarà LDA e il 18 ottobre ...Sold out e raddoppio perall'Arena Flegrea di Napoli. Dopo il tutto esaurito del 5 luglio sono infatti in prevendita su TicketOne i biglietti per la seconda data de L'ammore overo " una notte fantastica , speciale ...

Raddoppia l’appuntamento con “L’ammore overo – una notte fantastica” con Alessandro Siani e Rocco Hunt All Music Italia

Raddoppia la data di “L’ammore overo – una notte fantastica”, il concerto che Rocco Hunt terrà il prossimo luglio all’Arena Flegrea ...Lo speciale concerto che infiammerà l’Arena Flegrea di Napoli raddoppia: alla data del 5 luglio si aggiunge quella del 6 Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spetta ...