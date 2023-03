Roberto Saviano debutta alla regia con un film d’animazione e rivela | “Quel ragazzo sono io”

(Di martedì 7 marzo 2023)cinematografica con unche parla della sua vita. L’autore di Gomorra supera tutti senza passare dal via e grazie ad un nutrito percorso di produzione internazionale – MAD Entertainment e Lucky Red (Italia), GapBusters (Belgio) e SIPUR (Israele) – dirigerà la riduzione cinematografica tratta dall’omonima graphic novel a sua firma e del fumettista israeliano Asaf Hanuka, pubblicata da Bao Publishing. La graphic novel, come tutti sanno, è autobiografica ed è stata rielaborata dallo stessoassieme ad Alessandro Rak, Filippo Bologna, Stefano Piedimonte. Il progetto verrà presentato al Cartoon Movie che si tiene in queste ore a Bordeaux. Come ha spiegato: “Il mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cinematografoIT : Lo scrittore @robertosaviano esordisce alla regia con #SonoAncoraVivo, tratto dall’omonima graphic novel firmata in… - illubot3 : Roberto Saviano regista: Sono Ancora Vivo diventa un film animato - Orgoglio Nerd: - amaliocremones3 : Roberto Saviano, la sua vita sotto scorta diventa un cartoon - helt_ensam : odio roberto saviano - moviestruckers : #RobertoSaviano debutta alla regia con #SonoAncoraVivo, dall’omonima graphic novel -

CARTOON Sul "Corriere della Sera" il debutto alla regia di, con un film d'animazione . Sono ancora vivo , tratto dall'omonima graphic novel a firma dell'autore stesso e del ...E' il titolo del film d'animazione con cuidebutta alla regia; il lungometraggio d'animazione è tratto dall'omonima graphic novel die del fumettista israeliano Asaf Hanuka e verrà presentato a Bordeaux durante il ...Annunciato oggi da Variety:esordisce nella regia con Sono ancora vivo (I'm Still Alive) , un film d'animazione. Tratto dall'omonima graphic novel a firma die del fumettista israeliano Asaf Hanuka, uno ...

Roberto Saviano debutta alla regia, i primi dettagli sul film d'animazione "Sono ancora vivo" Open

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il celebre scrittore Roberto Saviano ha esordito in cabina di regia per un film animato dal titolo Sono ancora vivo, da oggi presentato ufficialmente dalla ...