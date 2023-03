Roberto, che ha fotografato l’orrore sulla spiaggia di Cutro (Di martedì 7 marzo 2023) Roberto Salomone è il fotogiornalista che ha immortalato l’orrore sulla spiaggia di Steccato di Cutro. Che ha scattato le foto dei corpi recuperati dal mare e il volto sofferente di Vincenzo Luciano, il pescatore che li ha trainati a riva. Immagini crude, che fanno male ma che, lui dice, “devono essere viste”. Perché una tale tragedia va raccontata fino in fondo, per capire davvero. Non è facile guardare quelle foto, non oso immaginare cosa sia stato per te scattarle. Cosa hai pensato in quei momenti?Mi sono trovate più volte a dover documentare tragedie dell’immigrazione, ma era la prima che mi trovavo di fronte una scena così drammatica sulle nostre coste. Mi era capitato in Medio Oriente, mai in Italia. La cosa straziante è stata l’attesa: aspettare ore che venissero a portar via quei corpi. La ... Leggi su dilei (Di martedì 7 marzo 2023)Salomone è il fotogiornalista che ha immortalatodi Steccato di. Che ha scattato le foto dei corpi recuperati dal mare e il volto sofferente di Vincenzo Luciano, il pescatore che li ha trainati a riva. Immagini crude, che fanno male ma che, lui dice, “devono essere viste”. Perché una tale tragedia va raccontata fino in fondo, per capire davvero. Non è facile guardare quelle foto, non oso immaginare cosa sia stato per te scattarle. Cosa hai pensato in quei momenti?Mi sono trovate più volte a dover documentare tragedie dell’immigrazione, ma era la prima che mi trovavo di fronte una scena così drammatica sulle nostre coste. Mi era capitato in Medio Oriente, mai in Italia. La cosa straziante è stata l’attesa: aspettare ore che venissero a portar via quei corpi. La ...

