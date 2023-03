Roberto Cavalli padre per la sesta volta ad 82 anni: la commozione e la scelta del nome del piccolo (Di martedì 7 marzo 2023) Roberto Cavalli figli: Per il famoso stilista 82enne è arrivato il sesto figlio. Lo scoop viene direttamente lanciato su Novella 2000 e a renderlo nuovamente padre è la fidanzata Sandra Nillson. Il piccolo sarebbe nato una settimana fa, sebbene proprio ora sia nota la notizia. Molto profonda è la scelta e la motivazione che si ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)figli: Per il famoso stilista 82enne è arrivato il sesto figlio. Lo scoop viene direttamente lanciato su Novella 2000 e a renderlo nuovamenteè la fidanzata Sandra Nillson. Ilsarebbe nato una settimana fa, sebbene proprio ora sia nota la notizia. Molto profonda è lae la motivazione che si ... TAG24.

pomeriggio5 : Roberto Cavalli diventa papà a 82 anni, Samantha De Grenet: 'Per me questo è egoismo' #Pomeriggio5