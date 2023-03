Roberta Floris, la giornalista inviata del TG5 (Di martedì 7 marzo 2023) L’abbiamo vista qualche giorno fa in una situazione poco piacevole, la morte di Maurizio Costanzo. Roberta Floris è stata l’inviata per il TG5 dalla camera ardente allestita in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo e con garbo e bravuta ha commentato la sfilata di vip e di persone comune che hanno fatto anche ore di fila per portare un saluto al loro begnamino. Roberta Floris in un’occasione tutt’altro che piacevole ci ha impressionato per il suo garbo e la sua bellezze così siamo andati a fare qualche ricerca al fine di conoscere meglio questa inviata. Roberta Floris nasce a Cagliari il 27 aprile 1979. E’ omonima della cugina, Roberta Floris che però è moglie dell’attore Lorenzo Flaherty e figlia ... Leggi su bellezze.tv (Di martedì 7 marzo 2023) L’abbiamo vista qualche giorno fa in una situazione poco piacevole, la morte di Maurizio Costanzo.è stata l’per il TG5 dalla camera ardente allestita in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo e con garbo e bravuta ha commentato la sfilata di vip e di persone comune che hanno fatto anche ore di fila per portare un saluto al loro begnamino.in un’occasione tutt’altro che piacevole ci ha impressionato per il suo garbo e la sua bellezze così siamo andati a fare qualche ricerca al fine di conoscere meglio questanasce a Cagliari il 27 aprile 1979. E’ omonima della cugina,che però è moglie dell’attore Lorenzo Flaherty e figlia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideB52353070 : @MikeleS03 1) non si somigliano per niente 2) Roberta Floris la giornalista del Tg5 è 1 milione di volte più bona - MikeleS03 : La nuova tronista mi ricorda una giornalista del TG5 (Roberta Floris) ???? #uominiedonne - roberta_vanzin : RT @luiswithyou: Quando il mainstream screditò il grande Luc Montagnier. Floris, Capua e Sileri sono solo pedine di Big Pharma. https://t… - LaPensee_Blog : RT @Biospyche: TG5 - 'ANSIA E DEPRESSIONE NEI BAMBINI PER L'USO DI SMARTPHONE' Intervento di ADELIA LUCATTINI psichiatra e psicoanalista d… - sipsies : RT @Biospyche: TG5 - 'ANSIA E DEPRESSIONE NEI BAMBINI PER L'USO DI SMARTPHONE' Intervento di ADELIA LUCATTINI psichiatra e psicoanalista d… -