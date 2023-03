Rivalutazione delle pensioni 2023, quando saranno pagate: ecco le tabelle Inps (Di martedì 7 marzo 2023) L’Istituto, con la circolare Inps 22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività di Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al ... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 marzo 2023) L’Istituto, con la circolare22 dicembre 2022, n. 135 , comunica la conclusione di tutte le attività diprestazioni assistenziali, propedeutiche al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TarassFeett : RT @wallstreetita: La Bce è contraria all’ aumento delle pensioni per adeguarle all’inflazione. A dirlo la presidente Christine Lagarde. Le… - Sergio64221 : @bibi_bibo2002 @ChrisRicchiuti @Capezzone @GiorgiaMeloni Opzione donna dice nulla ? La.rivalutazione delle pensioni… - asg7139 : RT @Matteo_Gazzini: La Lagarde è contro la rivalutazione delle pensioni. In pratica i prezzi salgono ed i nostri pensionati devono subire l… - Matteo_Gazzini : La Lagarde è contro la rivalutazione delle pensioni. In pratica i prezzi salgono ed i nostri pensionati devono subi… - FabiolaCarbonar : RT @collettiva_news: Il governo si intesta la #rivalutazione delle #pensioni di marzo dell'Inps. Peccato che sarebbe stata molto più alta s… -