Riso e fagioli (Di martedì 7 marzo 2023) La ricette del è veramente perfetta per l'estate, un piatto originale e anche nutriente molto rapido e facile da preparare. Potete utilizzare questa ricetta come pranzo al sacco in spiaggia o in ufficio, vediamo insieme la preparazione Ingredienti 320 g di Riso 240 g di fagioli precotti (peso sgocciolati) 1 dado vegetale 1 spicchietto d'aglio 1 costa di sedano 1 ciuffo di prezzemolo 2 pomodorini (o 1 cucchiaio di salsa) Pepe nero q.b. Sale fino q.b. 4-5 cucchiai di olio evo Iniziamo la preparazione del portando sul fuoco un pentolino di acqua dove andremo a fare il brodo vegetale, quindi mettete il dado e attendete che l'acqua arrivi ad ebollizione e che il dado si sciolga. Nel frattempo tagliate sedano, prezzemolo e pomodorini. Prendete un tegame abbastanza capiente e aggiungete un filo di olio extravergine di oliva, quindi mettete ... Leggi su termometropolitico

