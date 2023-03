Rinuncia al lavoro per fare la casalinga | poi il divorzio Il giudice condanna il marito | ' Paghi 200mila euro di risarcimento'

(Di martedì 7 marzo 2023) Oltredida pagare alla ex moglie a titolo di compenso per ildomestico e di cura della famiglia svolto durante il matrimonio . Il diritto della donna a vedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vanesa988531741 : RT @Setankeah1795: Luca che rinuncia un lavoro alle Maldive per Ivana. ?? Luca: 'La vacanza più bella della mia vita' ?? Ivana: 'Si anche la… - emptymanu : comunque di fronte a quello che è successo a napoli alla studentessa universitaria, i miei colleghi di lavoro, univ… - VietatoMorireE : @MartinaRaff Spero che tu? figli? non cresca con la tua stessa idea. Sarebbe molto triste perché poi magari rinunci… - irrera_lillo : @Drittorovescio_ C'è troppo sfruttamento; la gente che rinuncia al reddito deve sottostare a contratti che sulla ca… - ReporterGourmet : Rinuncia al ruolo di manager per fare la food blogger: oggi ha 76.000 followers, una vita più serena e un impiego r… -

Nella delibera viene fissata anche una 'pensione' compensativa di due anni, tempo ritenuto 'congruo' affinché lei possa inserirsi nel mondo del... sono iniziati seri problemi che hanno portato alladel sogno di passare qualche giorno in ... visto che il documento si può avere in tempi brevi per ragioni di studio,e anche turismo, ...... acquisto o vendita di beni; concessione di pegni o ipoteche; accettazione oad eredità o ... Questo termine però può variare in base al tribunale e al carico didel giudice. Per ...

Rinuncia al lavoro per fare la casalinga, poi il divorzio. Il giudice condanna il marito: «Paghi 200mila euro leggo.it

Oltre 200mila euro di risarcimento da pagare alla ex moglie a titolo di compenso per il lavoro domestico e di cura della famiglia svolto durante il matrimonio. Il diritto della donna ...Solo nel 2022 sono stateoltre 1,6 milioni le dimissioni registrate (da gennaio a settembre) in Italia e le donne che lasciano il proprio lavoro sono in aumento ...