Rino Icardi | morto il giornalista di Tutto il calcio minuto per minuto

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 marzo 2023). Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e non solo per l’addio di una delle voci storiche diilper. Il telecronista fu tra i fondatori della famosa trasmissione radiofonica Rai che raccontava il campionato diprima degli albori della paytv. Ilavrebbe compiuto 86 anni il prossimo maggio e al momento non sono state rese note le cause del decesso. Per chi segue ile oggi ha qualche anno in più è stata una vera e propria leggenda, ma non ha mai abbandonato il mondo delera nato ad Alessandria il 18 maggio del 1937 e aveva iniziato a fare il ...