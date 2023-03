Rino Icardi | addio a una voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo aver fondato ad Alessandria uno dei primi giornali studenteschi d'Italia, Il Raglio, aveva iniziato la carriera alla Gazzetta dello Sport per poi approdare alla Rai. Giornalista eclettico, ...

Non solo una voce storica della radio. Ma soprattutto un gigante del giornalismo. Ieri è morto a Roma: aveva 85 anni. Era nato ad Alessandria, dove al Liceo classico "Plana" (ora intitolato a Umberto Eco) fondò un giornale, "Raglio". La passione per lo sport sbocciò con la collaborazione ...E' morto oggi a Roma , all'età di 85 anni , il giornalista, una delle storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche , in particolare quelle sportive . Era l'ultimo superstite del nucleo storico dei radiocronisti che contribuirono alla ...Con, morto a Roma all'età di 85 anni, se ne va un altro artefice di una trasmissione entrata nella cultura popolare italiana., nato ad Alessandria era infatti una voce storica di "Tutto ...

Rino Icardi, morto il giornalista di Tutto il calcio minuto per minuto Corriere della Sera

Addio a Rino Icardi, una delle storiche voci di "Tutto il Calcio minuto per minuto" e di tante trasmissioni radiofoniche della Rai, sportive e non solo.Lutto nel giornalismo: è morto Rino Icardi, aveva 86 anni. Era una delle voci di tutto il calcio minuto per minuto ...