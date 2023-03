Riforma pensioni, l’intervista esclusiva a Cazzola su opzione donna e Quota 41 (Di martedì 7 marzo 2023) Si continua a discutere sui social e sui maggiori quotidiani di opzione donna, Quota 41, flessibilità in uscita e incontri tra Governo e sindacati deludenti, ma quale é ad oggi, senza tanta ipocrisia, il punto della situazione relativamente al comparto previdenziale? Quando cerchiamo risposte ‘vere’ sappiamo di poterle trovare in chi, dall’alto della sua competenza, non ha mai avuto timore di esprimere la realtà dei fatti, sperando dalla sua di disilludere quanti spesso credono in misure irrealizzabili. Ecco perché ci siamo rivolti al Professor Giuliano Cazzola, giuslavorista ed esperto di pensioni. Di seguito l’intervista in esclusiva che ci ha rilasciato e che vi chiediamo di leggere con attenzione e spirito critico. Riforma ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 7 marzo 2023) Si continua a discutere sui social e sui maggiori quotidiani di41, flessibilità in uscita e incontri tra Governo e sindacati deludenti, ma quale é ad oggi, senza tanta ipocrisia, il punto della situazione relativamente al comparto previdenziale? Quando cerchiamo risposte ‘vere’ sappiamo di poterle trovare in chi, dall’alto della sua competenza, non ha mai avuto timore di esprimere la realtà dei fatti, sperando dalla sua di disilludere quanti spesso credono in misure irrealizzabili. Ecco perché ci siamo rivolti al Professor Giuliano, giuslavorista ed esperto di. Di seguitoinche ci ha rilasciato e che vi chiediamo di leggere con attenzione e spirito critico....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - SkyTG24 : Pensioni, domani la Francia si ferma per protestare contro la riforma di Macron - fattoquotidiano : La Francia si ferma oggi contro la riforma delle pensioni. È il “martedì nero” - flautomagico62 : RT @Agenzia_Ansa: In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione contro… - sempregilda : RT @Silviaaaaa_28: Oggi in Francia inizia uno sciopero generale ad oltranza contro la riforma delle pensioni. In Francia Melenchon ha conte… -