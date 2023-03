Riforma fiscale: 3 aliquote Irpef, revisione detrazioni e Ires. Cosa cambierà (Di martedì 7 marzo 2023) È quasi pronto per approdare in CdM il disegno di legge delega contenente la nuova Riforma fiscale del governo Meloni. A confermarlo è il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, che durante un convegno dell’Ordine dei commercialisti di Milano ha affermato: “Ci sono le condizioni per ridurre il numero delle aliquote, si può arrivare a un sistema a tre aliquote, stiamo lavorando con la Ragioneria per vedere come fare“. Ecco quindi il primo punto della nuova Riforma fiscale: dopo il passaggio da 5 a 4 attuato dal governo Draghi, è prevista una nuova riduzione a 3 aliquote Irpef. A questo si aggiungerà una “revisione delle tax expenditures“, riprendendo le parole del viceministro ... Leggi su leggioggi (Di martedì 7 marzo 2023) È quasi pronto per approdare in CdM il disegno di legge delega contenente la nuovadel governo Meloni. A confermarlo è il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, che durante un convegno dell’Ordine dei commercialisti di Milano ha affermato: “Ci sono le condizioni per ridurre il numero delle, si può arrivare a un sistema a tre, stiamo lavorando con la Ragioneria per vedere come fare“. Ecco quindi il primo punto della nuova: dopo il passaggio da 5 a 4 attuato dal governo Draghi, è prevista una nuova riduzione a 3. A questo si aggiungerà una “delle tax expenditures“, riprendendo le parole del viceministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : A Milano all’Universita’ Cattolica al convegno organizzato dall’ordine dei commercialisti (e associazione). Il vice… - marattin : I diritti d’autore non glieli chiediamo, tranquilli. Ma in cambio facciano davvero queste cose, senza aggiungere po… - marattin : Ci avevamo provato nell’ambito della riforma fiscale, affossata dalla destra a settembre. Iniziamo a semplificare i… - pietro_busacca : RT @marattin: I diritti d’autore non glieli chiediamo, tranquilli. Ma in cambio facciano davvero queste cose, senza aggiungere populismi fi… - graziellacesari : RT @marattin: I diritti d’autore non glieli chiediamo, tranquilli. Ma in cambio facciano davvero queste cose, senza aggiungere populismi fi… -