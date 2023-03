Riconoscimento dei figli delle coppie gay in tutti i Paesi Ue, si preannuncia scontro al Senato sulla proposta della Commissione europea (Di martedì 7 marzo 2023) La proposta della Commissione - L'obiettivo della proposta della Commissione è che i figli siano figli con tutti i diritti conseguenti in tutti gli Stati dell'Unione europea, senza distinzioni tra chi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 marzo 2023) La- L'obiettivoè che isianoconi diritti conseguenti ingli Stati dell'Unione, senza distinzioni tra chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpaTalete : Servizio lettura contatori - 3^ zona comune di Montefiascone. ??Dal 3 al 7 marzo 2023. ?#taletespa ricorda che solta… - eutekne : Salta il divieto di riconoscimento forfetario dei costi in accertamento Non c’è ragione per circoscrivere il princ… - RaffaeleCarcano : La destra antilaica ha vinto le elezioni, e ora fa la destra antilaica in parlamento. Dov’è la notizia? - Italian : Riconoscimento dei figli di coppie gay in Ue, confronto-scontro al Senato - Lady_Pirate : RT @MioAmatoTom: Curiosità. Da amante dei cani faccio presente che è in fase di riconoscimento il Cane da pastore di Oropa, una razza antic… -