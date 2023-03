Riciclaggio | Feltri | ' se Fini dice il vero su casa Montecarlo è stato ingenuo | ma non fetente'

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Ho sentito le dichiarazioni di Gianfranco, e la cosa è sorprendente. Naturalmente andranno verificate, ma se è così comesi è fatto fregare da quella che era una sorta di moglie, e questo mi dispiace. Certo, èanche un po', però se così fosse la sua colpa diminuisce parecchio dopo le dichiarazioni che ha fatto". Così Vittoriocommenta, in un'intervista con l'Adnkronos, le dichiarazioni dell'ex presidente della Camera Gianfranco, rilasciate oggi nel corso del processo che lo vede imputato perrelativamente alla vicenda delladiera direttore de 'Il Giornale' all'epoca in cui il quotidiano fece il clamoroso scoop sulla ...

'Per Piantedosi se la Costituzione è contro di noi, peggio per lei', scrive. IL SOLE 24 ORE '... Zelensjy scrive a Xi') al Qatargate ('in Estonia e UK per i conti di Panzeri'). IL ...Commenti Un numero speciale contro le omertà su Chiesa e abusi Stefanodirettore Eccezione ... quello (noto da secoli ai dirigenti della chiesa) del "" dei seminaristi da un istituto ......di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale. Commenti Qatar, come ...Ecco perché nello scandalo del Qatar tutti parlano delle mazzette e nessuno del Qatar Stefano...

Riciclaggio: Feltri, ‘se Fini dice il vero su casa Montecarlo è stato ... Il Sannio Quotidiano

Così Vittorio Feltri commenta, in un’intervista con l’Adnkronos, le dichiarazioni dell’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, rilasciate oggi nel corso del processo che lo vede imputato per ...