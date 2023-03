Richard Linklater | il messaggio ai fan preoccupati di morire prima di vedere Merrily We Roll Along tra 20 anni

(Di martedì 7 marzo 2023)rassicura i fan che temono di non vivere abbastanza a lungo peril suo nuovo film,We, la cui uscita è prevista nel 2040. Dopo Boyhood, che racconta la crescita di un bambino dal 2002 al 2013,ha deciso di andare oltre. Il suo nuovo progetto,We, musical di Stephen Sondheim del 1981, verrà girato ogni duenell'arco di 20e uscirà nei cinema nel 2040. Di conseguenza, i fan del regista sonodi non vivere abbastanza a lungo peril film.Weracconta notoriamente ...

Apollo 10 e mezzo Ispirato alla vita del regista candidato al premio Oscar( Boyhood , Prima dell'alba , Before Midnight ), il film d'animazione ripercorre la storia del primo ...Prima dell'alba (1995) Il primo capitolo della trilogia Prima dell'alba, diretto dal regista, è un altro di quei grandi film non considerati dalla Notte degli Oscar. Il ...Apollo 10 e mezzo Ispirato alla vita del regista candidato al premio Oscar( Boyhood , Prima dell'alba , Before Midnight ), il film d'animazione ripercorre la storia del primo ...

Richard Linklater: il messaggio ai fan preoccupati di morire prima di ... Movieplayer

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A quasi 20 anni dall'uscita nelle sale di tutto il mondo di School Of Rock, il geniale film diretto da Richard Linklater e con protagonista il grande Jack Black nel ruolo di Dewey Finn, la passione de ...