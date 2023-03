Riapre Tulipania | il campo di raccolta dei tulipani

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – A 2 passi da Milano ildidei, per gli amanti delle gite fuori porta, dei fiori e della fotografia Milano, 7 marzo 2023 – Si avvicina la primavera e ritorna, ildeida raccogliere e vivere di Terno d’Isola (BG), a 2 passi da Milano, che ormai da qualche anno è un appuntamento fisso per gli amanti dei fiori e dei colori. Ildiche tutti amiamo, quest’anno si trasformerà inin wonderland. Per la prima volta, infatti, vi verrà offerta la possibilità di visitare undiyou-pick a tema. Il filo conduttore che accompagnerà i visitatori sarà quello del gioco e della ...