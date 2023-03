Reyer Venezia - Germani Brescia | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... veronicaghx : Blackout totale al Taliercio, con la Reyer che chiude il 1Q sul 2-30 nel big match contro la Virtus (65-80). Ottima… - reyerschoolcup : ???? Lo scenario di Venezia fa da sfondo alle ultime due tappe della Volksbank Reyer School Cup! Tra le squadre che p… - CentotrentunoC : #DinamoSassari ?? Dopo un nuovo periodo complesso, Gerald #Robinson è tornato a far capire la sua importanza nella p… - REYER1872 : RT @reyerschoolcup: ???? Siamo quasi alla fine della Qualification Round! Facciamo il punto della situazione, prima di volare a Venezia per l… - reyerschoolcup : ???? L’ultima settimana di Qualification Round della Volksbank #ReyerSchoolCup si disputerà interamente al Palazzetto… -

Il capo ufficio stampa dellaFrancesco Rigo ci parla delle sconfitte recenti e delle possibilità di riscatto future dell'Umana. Un weekend amaro per l'Umana'È stato un weekend amaro per i colori orogranata, perchè andando in ordine temporale si sono registrate le sconfitte prima dei ragazzi a Sassari in una partita molto difficile già alla vigilia. ...SERIE A - RISULTATI - 20GIORNATA Virtus Segafredo Bologna - Bertram Yachts Tortona 91 - 90 EA7 Emporio Armani Milano - Givova Scafati 89 - 80 Banco di Sardegna Sassari - Umana90 - 81 ...Basket 2022 - 2023 Serie A1 femminile Tabellino partitaFemminile - Virtus Bologna Femminile Squadra in casaFemminile Squadra avversaria Virtus Bologna Femminile Ventiduesima giornata del massimo campionato di basket femminile, ...

Lega Basket Serie A - Serie A UnipolSai 2022/23, Umana Reyer Venezia: Watt 3000 punti Regular Season A 2022 Umana Reyer Venezia, Mitchell Watt supera i 3000 punti in Serie A Il lungo statunitense ha r ...Con la quindicesima giornata di stagione regolare di EuroCup in programma tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo, si va a delineare anche la classifica e dobbiamo dire, a proposito ...