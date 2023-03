Return to Silent Hill: i primi dettagli sulla trama (Di martedì 7 marzo 2023) RRivelati nuovi dettagli sulla trama del film, Return to Silent Hill. Sotto la regia di Christophe Gans; trae ispirazione dalla nota saga videoludica di Konami. Scopriamo insieme le novità scovate Importanti novità giungono dal web per il prossimo film diretto da Christophe Gans, Return to Silent Hill. Progetto ispirato alla nota saga videoludica di Konami, Silent Hill; era stato annunciato lo scorso ottobre, durante l’evento Silent Hill Transmission. Rimasto nell’ombra per diverso tempo, sembra ora contare qualche dettagli in più sullo svolgimento e sulla trama del prossimo capitolo. Le riprese avranno inizio a ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 marzo 2023) RRivelati nuovidel film,to. Sotto la regia di Christophe Gans; trae ispirazione dalla nota saga videoludica di Konami. Scopriamo insieme le novità scovate Importanti novità giungono dal web per il prossimo film diretto da Christophe Gans,to. Progetto ispirato alla nota saga videoludica di Konami,; era stato annunciato lo scorso ottobre, durante l’eventoTransmission. Rimasto nell’ombra per diverso tempo, sembra ora contare qualchein più sullo svolgimento edel prossimo capitolo. Le riprese avranno inizio a ...

