Renault - Nuova Espace, interni... "panoramici" per la Suv a sette posti (Di martedì 7 marzo 2023) In attesa del lancio previsto per il 28 marzo, la Renault ha svelato la prima immagine degli interni della sesta generazione della Espace. Come è noto, quella che tutti conosciamo come una monovolume si trasformerà in una Suv ed è confermata la disponibilità di varianti a 5 e 7 posti, con prezzi e motorizzazioni ibride ancora da confermare. La plancia della Austral e il tetto panoramico. Lo scatto si concentra su un particolare che la Renault ha voluto sottolineare: è infatti previsto un tetto panoramico da 1,33 metri che permetterà di illuminare gli interni fino alla terza fila. La stessa immagine mette in risalto anche il profilo della plancia, confermando la stretta parentela con l'Austral: ritroviamo, infatti, lo schermo verticale dell'infotainment integrato nella struttura ad L ... Leggi su quattroruote (Di martedì 7 marzo 2023) In attesa del lancio previsto per il 28 marzo, laha svelato la prima immagine deglidella sesta generazione della. Come è noto, quella che tutti conosciamo come una monovolume si trasformerà in una Suv ed è confermata la disponibilità di varianti a 5 e 7, con prezzi e motorizzazioni ibride ancora da confermare. La plancia della Austral e il tetto panoramico. Lo scatto si concentra su un particolare che laha voluto sottolineare: è infatti previsto un tetto panoramico da 1,33 metri che permetterà di illuminare glifino alla terza fila. La stessa immagine mette in risalto anche il profilo della plancia, confermando la stretta parentela con l'Austral: ritroviamo, infatti, lo schermo verticale dell'infotainment integrato nella struttura ad L ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuotidianoMotor : Ecco come sarà la nuova Renault 5 elettrica 2023 - MotoriSuMotori : Nuova Renault Espace: il modello avrà un immenso tetto panoramico in vetro - - motoblog : Ecco come sarà la nuova Renault 5 elettrica 2023 - ChiaraCompagnuc : Nuova Renault 4 2023-2024, inediti dettagli su come sarà l'attesa city car a meno di 19mila euro… - businessonlinei : Nuova Renault Arkana 2023, il Suv via di mezzo perfetta tra Captur e Austral anche nel prezzo… -