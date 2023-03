Renault - Nuova Espace | gli interni panoramici della Suv a sette posti

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 marzo 2023) In attesa del lancio previsto per il 28 marzo, laha svelato la prima immagine deglisesta generazione. Come è noto, quella che tutti conosciamo come una monovolume si trasformerà in una Suv ed è confermata la disponibilità di varianti a 5 e 7, con prezzi e motorizzazioni ibride ancora da confermare. La planciaAustral e il tetto panoramico. Lo scatto si concentra su un particolare che laha voluto sottolineare: è infatti previsto un tetto panoramico da 1,33 metri che permetterà di illuminare glifino alla terza fila. La stessa immagine mette in risalto anche il profiloplancia, confermando la stretta parentela con l'Austral: ritroviamo, infatti, lo ...