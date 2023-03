(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) –di: dopo mezzo secolo di carriera, ricomincia da dove tutto era partito. “– Una sfida in musica”, il nuovo tour nei palasport – 23 appuntamenti in 10 città – ha debuttato questa sera al Mandela Forum del capoluogo toscano con il primo di quattro concerti sold out. “Ciaomia”: un saluto di tre parole è bastato per far scattare in piedi gli ottomila ‘sorcini’ per la prima standing ovation di una serata trionfale. Applausi e urla continue per un mito della musica pop da mezzo secolo, che ha deliziato i suoi fedeli fan tra canzoni vecchie e nuove: da “Vivo” a “Niente trucco stasera”, da “Troppi cantanti pochi contanti”, passando per “Marciapiedi” a “Morire qui, “Uffici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Renato Zero riparte dall’abbraccio degli 8mila di Firenze . #Adnkronos - DanieleGianca : @lostoronzo Ma da quando Biscardi jr è diventato Renato Zero? - GammaStereoRoma : Renato Zero - Io Non Mi Stancherò Mai Di Te - achillesorca : RT @alessiomagno1: I migliori anni della nostra vita - Renato Zero (con testo) - SannaMattia1 : Stasera alle 21.00 a Firenze scatterà l'ora ZERO. In bocca al lupo Renato! Ci vediamo ad Aprile a Roma... ????… -

Renato Zero torna in tour con: ogni suo appuntamento ha i contorni dell'evento, non solo per i suoi fan ma anche per tutti gli amanti della musica che apprezzano le melodie ricercate e la ... economiche e sociali del nostro Paese, dagli anni '60 agli anni '90 , e che sono diventati i pilastri della cultura musicale italiana: dai brani di Adamo a quelli di, da Gino Paoli a ... si prepara a una sfida musicale con '- Una sfida in musica', un tour di 23 concerti che lo ...

