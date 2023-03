Relazioni pubbliche | Ferpi | ecco il nuovo Consiglio Assia Viola delegata della Campania

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 marzo 2023) Ildirettivo nazionale di– FederazioneItaliana, riunitosi sotto la presidenza di Filippo Nani, ha nominato i primi 7 responsabili territoriali delle Delegazioni regionali (che, da statuto, non prevedono un iter elettivo) per poi successivamente indire le Assemblee elettive regionali in Lombardia, Triveneto e Lazio. Per le DelegazioniSicilia eSardegna previsti nei prossimi giorni delle sessioni di approfondimento con i soci. “Durante la pandemia – ha dichiarato Filippo Nani, Presidente– le Delegazioni hanno tenuto vicini i soci, organizzando eventi e iniziative, e lo saranno sempre di più in futuro perché rappresentano un anello fondamentale di congiunzione con i territori regionali, ...