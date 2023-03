Regione Lazio, Rocca incontra i sindaci: “Fare squadra per dare risposte ai cittadini” (Di martedì 7 marzo 2023) Roma – Giornate fitte di appuntamenti per il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Dopo la proclamazione (leggi qui) e l’insediamento (leggi qui) Rocca ha mosso i suoi primi passi omaggiando il Milite Ignoto ed incontrando i direttori sanitari di tutte le aziende ospedaliere regionali (leggi qui). Il Governatore non ha voluto perdere tempo ed ha voluto incontrare anche i dipendenti regionali, i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, i Presidenti di Provincia ed i Prefetti. “Sento una grande responsabilità. – ha dichiarato l’ex numero uno della Croce Rossa – È fondamentale collaborare a tutti i livelli per intervenire sulle priorità in un clima sereno e costruttivo. Stiamo lavorando per realizzare rapidamente una Giunta di grande qualità che possa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023) Roma – Giornate fitte di appuntamenti per il nuovo presidente della, Francesco. Dopo la proclamazione (leggi qui) e l’insediamento (leggi qui)ha mosso i suoi primi passi omaggiando il Milite Ignoto edndo i direttori sanitari di tutte le aziende ospedaliere regionali (leggi qui). Il Governatore non ha voluto perdere tempo ed ha volutore anche i dipendenti regionali, idei Comuni capoluogo di Provincia, i Presidenti di Provincia ed i Prefetti. “Sento una grande responsabilità. – ha dichiarato l’ex numero uno della Croce Rossa – È fondamentale collaborare a tutti i livelli per intervenire sulle priorità in un clima sereno e costruttivo. Stiamo lavorando per realizzare rapidamente una Giunta di grande qualità che possa ...

