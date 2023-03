Regalo al Policlinico di Tor Vergata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 marzo 2023) È stato avviato l’iter che consegnerà aldi Tor80 milioni di euro previsti per il piano oncologico. Come deciso, nella conferenza Stato Regioni, dal ministero della Salute che lo ha riconosciuto come l’unica azienda ospedaliera universitaria ad avere i requisiti per poter accedere a quei fondi nonostante tecnicamente il passaggio a Ospedale Universitario non sia stato completato. Avviato l’iter che consegnerà aldi Tor80 milioni di euro previsti per il piano oncologico Un procedimento ancora in itinere che ha visto dopo 17 anni dire addio alTore all’Azienda autonomaTorper trasformarsi in un’azienda ospedaliera universitaria con un protocollo a firma dell’ex rettore, ...