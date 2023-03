Referendum online, associazioni in piazza. La lettera di Gentili a Meloni e Butti: “Si impegnino pubblicamente a realizzare la piattaforma” (Di martedì 7 marzo 2023) Dall’Associazione Luca Coscioni a Eumans, il movimento di cittadini di Marco Cappato, fino a +Europea, Radicali italiani ed altre sedici organizzazioni ( Volt, Servizio Pubblico, Più Democrazia Italia, Io Cambio, Riprendiamoci Il Comune, Società della Ragione, Forum Droghe, Meglio Legale, Movimenta, Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente OdV, Partito Animalista, Animal Aid Italia, Radicali Italiani, Radicali Roma, Sinistra Civica Ecologista Roma, Extinction Rebellion Roma). A Roma, cittadini, esponenti politici e associazioni si sono riuniti in piazza Santi Apostoli per chiedere al governo che venga attivata la piattaforma pubblica per firmare online i Referendum e le leggi di iniziativa popolare, già prevista dalla legge da oltre un anno, ma mai entrata in vigore. Tra gli attivisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Dall’Associazione Luca Coscioni a Eumans, il movimento di cittadini di Marco Cappato, fino a +Europea, Radicali italiani ed altre sedici organizzazioni ( Volt, Servizio Pubblico, Più Democrazia Italia, Io Cambio, Riprendiamoci Il Comune, Società della Ragione, Forum Droghe, Meglio Legale, Movimenta, Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente OdV, Partito Animalista, Animal Aid Italia, Radicali Italiani, Radicali Roma, Sinistra Civica Ecologista Roma, Extinction Rebellion Roma). A Roma, cittadini, esponenti politici esi sono riuniti inSanti Apostoli per chiedere al governo che venga attivata lapubblica per firmaree le leggi di iniziativa popolare, già prevista dalla legge da oltre un anno, ma mai entrata in vigore. Tra gli attivisti ...

