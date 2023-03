Redknapp: «Milan? Le squadre italiane non sono forti come una volta» (Di martedì 7 marzo 2023) Harry Redknapp, ex allenatore del Tottenham, ha parlato del Milan in vista della sfida di Champions League contro gli Spurs Harry Redknapp, ex allenatore del Tottenham, ha parlato a TMW del Milan. Milan – «Sembra in grandi condizioni. Ma devo ammettere che le squadre italiane non sono forti come una volta, non siamo allo stesso livello di qualche stagione fa. Milan e Inter certamente hanno grande tradizione, ma l’unica che mi dà l’impressione di essere una squadra top in questo momento è il Napoli. Quello che sta facendo è incredibile, il margine di vantaggio che ha creato sulle avversarie è spaventoso». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Harry, ex allenatore del Tottenham, ha parlato delin vista della sfida di Champions League contro gli Spurs Harry, ex allenatore del Tottenham, ha parlato a TMW del– «Sembra in grandi condizioni. Ma devo ammettere che lenonuna, non siamo allo stesso livello di qualche stagione fa.e Inter certamente hanno grande tradizione, ma l’unica che mi dà l’impressione di essere una squadra top in questo momento è il Napoli. Quello che sta facendo è incredibile, il margine di vantaggio che ha creato sulle avversarie è spaventoso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

