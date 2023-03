Reddito di cittadinanza, bozza riforma in 12 articoli. Addio nel 2023: arriva Mia (Di martedì 7 marzo 2023) Il Reddito di cittadinanza potrà essere chiesto fino al 31 agosto 2023 e comunque potrà essere erogato al massimo solo fino a fine anno. Lo si legge nella bozza di testo sul nuovo sussidio contro la ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 7 marzo 2023) Ildipotrà essere chiesto fino al 31 agostoe comunque potrà essere erogato al massimo solo fino a fine anno. Lo si legge nelladi testo sul nuovo sussidio contro la ...

