Reddito di cittadinanza addio, arriva 'Mia'. Il sussidio si sdoppia: una corsia per le famiglie, una per i single (Di martedì 7 marzo 2023) addio al Reddito di cittadinanza . Come più volte annunciato il governo sta riscrivendo completamente le regole sul nuovo sussidio contro la povertà che prima di tutto è destinato a cambiare nome. ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023)aldi. Come più volte annunciato il governo sta riscrivendo completamente le regole sul nuovocontro la povertà che prima di tutto è destinato a cambiare nome. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, meno soldi a meno persone: “Così liberano manodopera a basso costo: tanti lavoratori torna… - Agenzia_Ansa : Addio reddito di cittadinanza, arriva Mia: si sdoppia il sussidio contro la povertà #ANSA - BernardoDeRuosi : RT @DavideR46325615: Reddito Di Cittadinanza, Don Renato Sacco: 'Quando una persona che guadagna centinaia di migliaia di €uro in un anno,… - Maryro71 : @borghi_claudio @repubblica Si, intanto per ricevere il nuovo reddito di cittadinanza, la residenza degli stranieri… -