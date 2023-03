Reddito cittadinanza, Di Battista: "Tagliato e rinominato per fare cassa" (Di martedì 7 marzo 2023) "Il governo degli ex - sovranisti per fare cassa e rimediare 3 miliardi di euro, taglia di un terzo il Reddito di cittadinanza e gli cambia nome . Con quei soldi ci finanzierà una 'misuretta' tanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) "Il governo degli ex - sovranisti pere rimediare 3 miliardi di euro, taglia di un terzo ildie gli cambia nome . Con quei soldi ci finanzierà una 'misuretta' tanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, meno soldi a meno persone: “Così liberano manodopera a basso costo: tanti lavoratori torna… - fattoquotidiano : Caro vita, tra i lavoratori e pensionati in coda al Pane quotidiano per un aiuto alimentare. I volontari: “In arriv… - Avvenire_Nei : Tagliare più che aiutare, costringere più che includere. A leggere le bozze della riforma del Reddito di cittadinan… - unione_popolare : RT @demagistris: Meloni ha tolto il reddito di cittadinanza e l’ha sostituito con l’elemosina. Un’umiliazione per coloro che sono in diffic… - PellizzariGiano : Non so cosa mi ci giocherei che dopo tutte indagini andrà finire il tutto in niente, troppe persone coinvolte, trop… -