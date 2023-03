Reddito alimentare e Carta Risparmio: cosa prevede la Manovra (Di martedì 7 marzo 2023) Reddito alimentare e Carta Risparmio ma anche potenziamento dell’assegno unico e dei congedi parentali tra le misure della Legge di Bilancio 2023 direttamente dedicate alle famiglie con figli. Uno sguardo veloce a cosa cambia con l’approvazione della Manovra per il prossimo anno. Approvata dalla Camera prima di Natale, la Legge di Bilancio si appresta a passare anche l’esame del Senato. Nel testo definitivo diverse le misure appositamente dedicate alle famiglie con figli tra queste particolare interesse ha suscitato il cosiddetto Reddito alimentare. Previsto dall’articolo 78 bis, il beneficio ha come obiettivo prioritario quello di combattere gli sprechi e allo stesso tempo fornire un supporto ai nuclei più in difficoltà. Nello ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 7 marzo 2023)ma anche potenziamento dell’assegno unico e dei congedi parentali tra le misure della Legge di Bilancio 2023 direttamente dedicate alle famiglie con figli. Uno sguardo veloce acambia con l’approvazione dellaper il prossimo anno. Approvata dalla Camera prima di Natale, la Legge di Bilancio si appresta a passare anche l’esame del Senato. Nel testo definitivo diverse le misure appositamente dedicate alle famiglie con figli tra queste particolare interesse ha suscitato il cosiddetto. Previsto dall’articolo 78 bis, il beneficio ha come obiettivo prioritario quello di combattere gli sprechi e allo stesso tempo fornire un supporto ai nuclei più in difficoltà. Nello ...

