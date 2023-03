Recensione OnePlus 11 | un Pro non Pro

(Di martedì 7 marzo 2023)11, top di gamma Android con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB di RAM, 256 GB di memoria interna non espandibile e OxyGenOS 13 basata su Android 13. Le specifiche tecniche sono da super flagship e ad un prezzo contenuto rispetto ad uguali caratteristiche dei modelli concorrenti. Chi lo ha acquistato in prevendita ha avuto in regalo le nuove cuffie bluetoothBuds Pro 2 dal valore di 180€.11: specifiche e prime impressioni Modello in prova:11 con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, processore Snapdragon 8 Gen 2 e fotocamera tripla con 50+48+32 MP e anteriore da 16 MP. Batteria da 5000 mAh e ricarica super rapida con alimentatore da 100 W. Pro Durata della batteria Ricarica veloce Fotocamera migliorata Aggiornamento software per 4 ...

Bene anche se si poteva fare di più come i 4 anni che ormai offre anchecol nuovo 11 e proprio come per ilquello che farà la differenza sarà la costanza nel rilascio degli ...11 5G: un sorprendente ritorno al passato - VIDEO 238 Android 07 FebLeBuds Pro 2 sono ottime anche per le chiamate : gli interlocutori sono sempre riusciti a capirmi chiaramente, anche in luoghi pubblici piuttosto rumorosi come il MWC di Barcellona. Se ...

Nothing, l'azienda fondata da Carl Pei (già fondatore di OnePlus), non ha lanciato solo un particolarissimo smartphone (qui la recensione di Nothing Phone ...